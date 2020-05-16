За рік президентства Зеленського понад 30 осіб, пов'язаних із «Кварталом», отримали держпосади (список)

Завантажте мобільний додаток сайту

За рік президентства Володимира Зеленського понад 30 осіб, пов'язаних із «Кварталом», отримали держпосади. При цьому абсолютна більшість з них раніше не працювали на аналогічних посадах. Про це NNS повідомляє з посиланням на detector.media, який, в свою чергу, посилається на ВГО «Комітет виборців України».

Як стало відомо NNS , за перший рік президентства Володимира Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами його чи оточення отримали державні посади.

Ці люди були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу Президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані нардепами. Лише деякі з них мали досвід відповідної роботи.

У КВУ зазначають, що під час виборчої кампанії Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У виборчій програмі кандидата вказано, що «політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну».

Працюють в Офісі Президента:

Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш В. Зеленського) – Керівник Офісу Президента

Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») – Перший заступник голови Офісу Президента

Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») – Заступник Керівника Офісу Президента

Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») – перший помічник президента

Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ, працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») – Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:

Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») – голова Служби безпеки України

Владислав Бухарєв (ЗМІ називають його чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим Зеленського) – радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та експерший заступник голови СБУ

Олександр Пашков (за даними ЗМІ, є чоловіком бухгалтера «Студії Квартал 95») – директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:

Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) – Голова Державного агентства України з питань кіно

Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Ірини Борзової, ексдиректор команди КВН «Збірна України») – керівник Державного управління справами

Тетяна Руденко (керівниця пресслужби «Студії Квартал 95») – член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Юлія Мецгер (за даними ЗМІ, підтримує дружні зв’язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) – член Наглядової ради ПриватБанку

Ірина Копайгора (за даними ЗМІ, є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) – державна уповноважена Антимонопольного комітету України

Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ, мав зв’язки зі «Студією Квартал 95») – заступник міністра внутрішніх справ

Народні депутати України:

Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента Єрмака)

Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)

Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»)

Максим Ткаченко (керівник, ТОВ «Квартал-Концерт»)

Олена Хоменко (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»)

Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»)

Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») – Перший заступник голови Верховної Ради України

Микола Стефанчук (брат Руслана Стефанчука)

Олександр Завітневич (за даними ЗМІ, його дружина навчалася в одному класі із Зеленським) – народний депутат України

Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)

Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН)

Олександр Качура (за інформацією ЗМІ, юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)

Володимир Воронов (за даними ЗМІ, мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом»)

Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)

Ірина Борзова (за даними ЗМІ, є донькою продюсера «Ліги Сміху»)

Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із «Студією Квартал 95»)

Перелік складно на основі аналізу інформації, що перебуває у вільному доступі, публікацій органів державної влади (даних Центральної виборчої комісії, Офісу Президента, веб-сайту Верховної Ради України), а також матеріалів ЗМІ.