На Донбасі на міні підірвалась цивільна жінка, двоє українських військових отримали поранення

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На Донеччині сьогодні, 15 травня, від підриву на протипіхотній міні російського виробництва отримала поранення 35-літня громадянка України. Також під час обстрілів було поранено двох українських бійців. Про це NNS повідомляє з посиланням на зведення штабу ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил під час спостереження за позиціями противника поблизу окупованого Докучаївська помітили цивільну особу з явними ознаками поранення в ногу, яка намагалася повзком наблизитись до нашого опорного пункту. Українські воїни евакуювали жінку до безпечного місця, де медичний персонал підрозділу надав потерпілій невідкладну допомогу. Після цього наші захисники терміново доправили поранену громадянку до центральної районної лікарні міста Волноваха. Наразі стан пацієнтки стабілізовано, її життю нічого не загрожує.

Характер отриманого нею поранення – мінно-вибухова травма лівої ноги, травматична ампутація стопи, – вказує на підрив на мінно-вибуховому пристрої, ймовірно протипіхотній міні ПМН-2. Використання зазначених боєприпасів заборонено Оттавською конвенцією, приєднавшись до якої Україна знищила всі протипіхотні міни “ПМН-2” та “ПОМ-2” під міжнародним наглядом. Водночас Російська Федерація відмовилася підписати цей документ та продовжує забезпечувати свої збройні формування такими мінами для використання їх у бойових діях на сході України.

Сьогодні, 15 травня, підрозділи окупаційних військ РФ, всупереч взятим на себе зобов’язанням, вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Ворог відкрив вогонь із автоматичних станкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

У відповідь на такі підступні та злочинні дії, підрозділи Об’єднаних сил для подавлення ворожого вогню, використали штатне озброєння. Втрати противника уточнюються.