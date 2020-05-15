Зеленський зняв санкції з онуки Муссоліні, сепаратистів та росіян

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Президент Володимир Зеленський продовжив санкції проти осіб і компаній, пов'язаних з російською агресією проти України. В той же час своїм указом глава держави прибрав з санкційного списку кількох спільників бойовиків і росіян. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Сьогодні».

Згідно отриманої NNS інформації, із рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування та внесення змін в персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи (санкції)» президент своїм указом викреслив із «чорного списку» ряд людей, які брали участь в організації незаконних «виборів» в так званих «ЛНР» і «ДНР». Він вніс зміни в попередні укази з 2017-2019 роки п'ятого президента України.

З санкційного списку виключені наступні особи:

уродженка Риму (Італія) Алессандра Муссоліні, онука знаменитого «дуче», яка була спостерігачем за виборами" в «ЛНР» і «ДНР»;

жителька окупованого Алчевська Валентина Свешникова, яка була секретарем «дільничної виборчої комісії» в цьому місті на «виборах» в «Л/ДНР»;

Тетяна Лобода, голова «територіальної виборчої комісії» у Донецьку;

уродженка Житомирської області Галина Бороздіна, голова «територіальної виборчої комісії» №212;

мешканка Харківської області Олена Гур'єва, голова «територіальної виборчої комісії» №247;

Чеботарьова Наталія, голова «дільничної виборчої комісії» в Донецьку.

Також з-під санкцій Зеленський вивів трьох громадян Російської Федерації:

засновника IT-компанії Lucky Labs Сергія Токарєва,

бізнесменів Олексія Федорічова і Карена Григоряна.

Федорічова в Україні оголосили в розшук. Його підозрюють в організації схеми з розкрадання зерна через підконтрольні підприємства. Він є власником компанії Fedcominvest — спонсора футбольного клубу «Монако».