Петр Порошенко похвалил Зеленского: стало известно, за что

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Пятый президент Украины Петр Порошенко похвалил действующего главу государства Владимира Зеленского. Стало известно, за что. Об этом NNS сообщает со ссылкой на пост Петра Порошенко в Фейсбуке.

Как стало известно NNS , бывший президент Украины поддержал продление запрета российских сайтов и социальных сетей в Украине еще на три года.

«Указ Президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным. Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис Президента и почему медлил - вопрос открытый», - написал Порошенко.

Пятый президент Украины сообщил, что запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказала свою эффективность. По данным Интернет-ассоциации Украины, доля украинских пользователей, которые ежедневно посещают «ВКонтакте», упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей «Одноклассники» снизилась с 35% до 10%.

«Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей «русского мира» и промывание мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб», - написал Порошенко.

Напомним, что доступ к российским сайтам и социальным сетям «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru был запрещен Петром Порошенко в 2016 году сроком на три года.

В мае 2020 СНБО продлила запрет. А Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.