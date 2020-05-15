Зеленський продовжив заборону на "Вконтакте" і "Одноклассники"

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заборону в Україні російських соціальних мереж "Вконтакте", "Одноклассники" та інших сайтів. про це повідомляє Суспільне, передає NNS.

У документі №184/2020 зазначається, що відповідно до статті 107 Конституції президент постановляє вести у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Повідомляється, що контроль за виконанням цього рішення Ради покладено на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

Також цим указом продовжили персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб та юридичних осіб РФ.

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, 14 травня.

Що відомо