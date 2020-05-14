На Донбасі під час планових занять загинули двоє військових

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На Донбасі вчора, 13 травня, під час планових занять в районі проведення операції Об’єднаних сил загинуло два військовослужбовця. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, на місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються. Прізвищ загиблих в штабі ООС не називають.

Про загибель двох війсковослужбовців повідомляється також на сторінці Ліцею імені Героїв Крут у Львові.

«Вчора, 13 травня біля Краматорська трагічно загинули два військовослужбовці: наш випускник, заступник командира військової частини майор Супріган Андрій Валерійович, а також ще один військовослужбовць сержант Кузьменко Дмитро Павлович. Майор Андрій Супріган - випускник ліцею 2008 року. На війні він виконував низку бойових завдань у різноманітних точках фронтової смуги на Луганщині та Донеччині: Кутейниково, Верхньоторецьк, Кряківка, Гранітне, Степанівка, Водяне, Широкіно, Дебальцеве. За мужність та героїзм, проявлені під час виконання бойових операції був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів. Минулого року Андрій Супріган приїжджав до ліцею, зустрічався із ліцеїстами, а 14 жовтня 2019 року виступав перед крутянцями під час складання ними клятви ліцеїста. Співчуваємо родичам загиблого. Вічна йому пам’ять!»

йдеться в повідомленні

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