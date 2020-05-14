В регіонах повідомляють про двох загиблих на Донбасі бійців (імена, фото)

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Як повідомляла раніше NNS , посилаючись на ранкове зведення штабу ООС, вчора на Донбасі загинув український військовий, а ще двоє отримали поранення. Тим часом з регіонів надходить інформація про двох загиблих.

Так, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА повідомляє, що на Донбасі у середу від кулі снайпера загинув боєць із Вінниччини Олександр Карпика.

«Вінниччина понесла чергову втрату: в зоні ООС загинув боєць Олександр Карпика. Старший солдат Олександр Карпика 1996 р.н. загинув вчора, 13 травня, під час виконання службових обов’язків у складі сил та засобів ООС на території Луганської області. Військовослужбовець отримав вогнепальне кульове наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера. Під час оперативного втручання, на жаль, не вдалося врятувати життя бійця», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі дата і час поховання загиблого військовослужбовця уточнюються.

Як повідомила у дописі на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Лариса Білозір, Олександр Карпика загинув внаслідок ворожих обстрілів під Катеринівкою (Золотівська міська рада) на Донеччині.

«Трагічна звістка з мого рідного Тростянецького району. Поблизу Золотого на Донеччині від кулі снайпера загинув Олександр Карпика з села Буди. Вчора, внаслідок ворожих обстрілів під Катеринівкою (Золотівська міська рада) загинув наш земляк, Сашко, йому було 24, ще двоє - зазнали поранень. Олександр входив до 30-ої бригади Новоград-Волинської військової частини. В армії прослужив чотири роки. Ще не був одружений. З болем і сумом співчуваємо родині та всім близьким Олександра. Для матері впав весь всесвіт, неможливо уявити, як їй це перенести. Щойно матір повідомили голова села, воєнком та АТОвці району... Вічна пам’ять герою!»,

- написала вона.

14 травня про загибель іншого військового повідомив мер Львова Андрій Садовий. Україна втратила заступника командира 81-й десантно-штурмової бригади.

«У зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув військовий – заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження. Служив у 81 десантно-штурмовій бригаді. Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня. Від початку російської агресії брав участь в бойових діях. Випускник Ліцею імені Героїв Крут і Академії Сухопутних військ. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!»,

- написав Андрій Садовий. Дату загибелі він не уточнює. Чекаємо офіційної інформації від ООС.