Луценко показал грандиозный дворец "бедствующего" Ахметова: фото

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Олигарх Ринат Ахметов предположительно строит в Украине роскошный дворец. Он ничем не уступает в помпезности дворцу короля Бельгии Леопольда II в городке Сен Жан Кап Ферра на Лазурном берегу Франции, который бизнесмен приобрел ранее, сообщает NNS со ссылкой на «Хвиля».

Фотографии дворца Ахметова под Киевом опубликовал экс-депутат Игорь Луценко на страничке в фейсбуке.

"Безусловно, общество должно знать, что монополии олигархов и коррупция потом выливается в конкретные собственного блага.

У Януковича это было Межигорье, а у Ахметова - вот этот палац, расположенный возле Плютов под Киевом. Мы не сомневаемся, что в логике Ахметова, чтобы достроить это чудо, и надо поставить на колени атомные станции. Мы только сомневаемся, а должно ли государство ему в этом подыгрывать? Давайте поможем правительству услышать голос народа. Вы за или против того, чтобы помочь Ахметову из наших тарифов достроить дворец?", - написал экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что дворец Ахметова под Киева стал шоком для многих, особенно в контексте слухов повысить тариф на электричество для населения.

В комментариях под постом Игоря Луценко были опубликованы некоторые подробности о "замке Ахметова". Судя по написанному, мы имеем дело с чем-то даже более грандиозным, чем Межигорье. Вот что написали читатели:

— Кругом железобетонный забор метров 8 высотой. Внутри - бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань. Мраморные скульптуры, капители, все резное (не литая подделка) Бассейн отделывается золотым форсунками и лестницами! Их целая толпа снабженцев искала - 24 карата золота. На территории запрещают пользоваться мобильниками. По моим скромным оценкам, весь этот АхметовГофф стоит более 40 млн долларов (без мебели).

— Если это имение там, где я думаю, то от главного здания налево идет подземный тоннель под прудом в гостевой дом, слева. Мне работяги рассказывали, которые там работают.

Имение Ахметова занимает площадь около 25-30 гектаров.

Игорь Луценко также написал, что несмотря на "глушилки", которые работают вокруг имения, ему все же удалось сделать снимки имения. При чем по документам этот дворец Ахметова оформлен как "учреждение здравоохранения и социальной помощи”. Тут интересно, что Янукович тоже оформлял Межигорье как “культурно-оздоровительный центр”, чтобы экономить на платежах в бюджет - ведь земли, по целевому назначению определенные как “рекреационные”, имеют одну из самых низких нормативных оценок.

Один из источников также сообщил, что Ахметов якобы построил себе отдельную линию обеспечения электричеством - это проект, который, по слухам, составляет 160-180 млн грн и включает проложения сетей 10 киловольт, с четырьмя генераторами и аккумуляторами в подземном бункере.