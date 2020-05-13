Депутати хочуть збільшити штрафи за дискримінаційну рекламу

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Народні депутати із міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" ініціювали законопроєкт про посилення протидії дискримінації за статевою ознакою, який вже підписали депутати з різних фракцій і груп, пише Суспільне, передає NNS.

"Оголена дівчина закликає купувати бетон. "Даю в лізинг", "Сосну в подарунок". Бачили подібну рекламу? Сподіваюся, більше не побачите! Ми з колегами із МФО "Рівні можливості" ініціювали законопроект № 3427 про внесення змін до Закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі", — повідомила заступниця фракції Слуга Народу Євгенія Кравчук на сторінці в Facebook.

Вона уточнила, що документ вже підписали кілька десятків депутатів з різних фракцій і груп.

"Нам соромно за деяких рекламодавців, які не гребують об’єктивацією жінок і чоловіків та відвертими образами цілих спільнот. Оголене тіло, непристойні порівняння та жарти, висміювання приналежності до певної раси чи релігії, знущання над людьми з інвалідністю – мені не хочеться, щоб це вважалося нормою у нашому суспільстві", — підкреслила депутатка.

Зокрема новим законопроєктом пропонується:

дати чіткі визначення понять "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі";

вдвічі збільшити штрафи для порушників;

підвищити рівень захисту прав споживачів реклами.

Кравчук висловила впевненість, що толерантна і гендерночутлива реклама сподобається українцям набагато більше, ніж жарти "нижче поясу", а виробники товарів та послуг від законодавчих змін тільки виграють.

Згідно з порівняльною таблицею законопроєкту, встановлюється, що дискримінаційна реклама — це реклама, яка вміщує чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Дискримінаційна реклама за ознакою статі — реклама, яка містить твердження та/або зображення про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншого виду перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини; принижує гідність людини за ознакою статі; демонструє насильство за ознакою статі; містить зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

Повторне вчинення протягом року порушень законодавства про рекламу тягне за собою накладення штрафу у 30-кратному розмірі вартості розповсюдженої реклами. За неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації щодо вартості розповсюдженої реклами та/або виготовлення реклами та/або вартості розповсюдження реклами на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 гривень), а нині це штрафується на 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 гривень).

Авторами законопроєкту є низка народних депутатів від "Слуги народу", "Голосу" та групи "За майбутнє".