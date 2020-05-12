Умови Угоди про асоціацію з ЄС необхідно переглянути – Пристайко

Завантажте мобільний додаток сайту

Пристайко виступив за перегляд умов Угоди про асоціацію з ЄС. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом необхідно переглянути. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко в інтерв'ю DW. Він зазначив, що більшість квот на поставки без мит українських товарів в ЄС "не влаштовують виробників".

"Зараз дуже вдалий момент, тому що якраз підійшов історичний термін, коли ми можемо переглянути умови, й перегляду умов чекають наші виробники. Тому що більшість квот, які поставлені, вони вже не влаштовують нас, ми перейшли етап перших контактів із Європейським союзом у рамках угоди про безтарифну торгівлю. Я сподіваюся, що ми переглянемо", - заявив Пристайко.

Віце-прем'єр також повідомив, що влада ЄС і України також працює над поглибленням співпраці в сферах цифрового ринку, взаємодії в питаннях митниці, юстиції, безпеки й оборони.

Довідка

У 2014 році Європейський Союз та Україна підписали Угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною. Угода є основним інструментом для більш тісного зближення України і Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв'язкам і взаємній повазі спільних цінностей. Економічна частина угоди, про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин й економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів в різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС в ключові сектори української економіки.