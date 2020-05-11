Саакашвили пригрозил Грузии голодом

Завантажте мобільний додаток сайту

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили предупредил, что грузинскому народу может грозить голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены. Об этом NNS сообщает со ссылкой на uainfo.org, который ссылается на эфир телеканала Mtavari Arxi.

Как отметил Саакашвили, Грузия больше нуждается в Украине, а не наоборот. По его словам, большая часть того, что люди покупают в магазинах Грузии, «например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, – завозится с Украины». «Украина является очень важным рынком сбыта для нашей продукции. Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», – подчеркнул Саакашвили.

Ранее Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, Тбилиси принял решение об отзыве посла по причине того, что Саакашвили осужден в Грузии и находится в розыске.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг грузинских властей ошибкой.

«Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны», – сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины «с грузинским народом прекрасные отношения».

«Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину», – заверил президент.