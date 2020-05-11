Стало відомо, хто збагатив Юлію Тимошенко на мільйони доларів

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Американське видання New York Times з’ясувало, хто і чому заплатив 11 мільйонів доларів українському політику Юлії Тимошенко та адвокату Сергію Власенку. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно отриманої NNS інформації, нью-йоркська юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила колишньому прем’єр-міністру Юлії Тимошенко та її адвокату, щоб уникнути позову через звинувачення у сприянні політичному переслідуванню. Йдеться про 11 мільйонів доларів або більше.

«Нью-йоркська юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 мільйонів доларів або більше, щоб уникнути судового позову колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка звинувачувала фірму у сприянні політичному переслідуванню», - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що урегулювання, про яке раніше не повідомлялося, пов’язане з представництвом фірми, починаючи з 2012 року, уряду Віктора Януковича, тодішнього президента України.

«Робота Skadden в Україні, що призвела до федеральних розслідувань і різких штрафів, була зосереджена на звіті, яким союзники пана Януковича намагалися виправдати поводження свого уряду з пані Тимошенко, провідною суперницею пана Януковича. Вона була ув'язнена з 2011 року за зловживання службовим становищем, яке міжнародна спільнота широко засуджувала як політично мотивоване», - вказано у повідомленні.

Зазначається, що, за словами людей, знайомих з врегулюванням, Скадден заплатив 11 мільйонів доларів або більше для врегулювання справи до подання позову. «Кошти за врегулюванням, схоже, були передані через Рейда Коллінза пані Тимошенко і пану Власенку», - пише видання.

Також вказано, що адвокат Сергій Власенко характеризував гроші як «іноземний дохід». Юлія Тимошенко охарактеризувала його в поданні цього місяця як «компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 рр., яка була отримана в США».

Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що Юлія Тимошенко збагатіла на майже 150 млн грн.