Грузия настаивает на выдаче ей Саакашвили

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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани не уверен, что бывший президент страны Михаил Саакашвили принесет какую-либо пользу Украине на «туманной, технической должности». Об этом он заявил в эфире телеканала Imedi, сообщает NNS со ссылкой на newformat.info.

«Конечно, у нас была бы совершенно другая реакция, если Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии. Мы обращались к украинским властям с просьбой об экстрадиции Саакашвили. К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство», — напомнил Залкалиани.

Он добавил, что в международной практике «правосудие является частью суверенитета государства, а стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга».

Ранее 8 мая Грузия отозвала своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций после опубликования указа президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили главой Национального совета реформ. Глава государства назвал решение грузинских властей ошибкой, пообещав не принимать в ответ зеркальных мер.