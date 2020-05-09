В Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення георгіївської стрічки

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Народний депутат від «Опозиційної платформи — за життя» Нестор Шуфрич зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонує скасувати заборону на георгіївську стрічку. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Згідно отриманої NNS інформації, проєктом закону хочуть визнати закон україни «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки» таким, що втратив чинність.

Наразі на сайті парламенту відсутні текст закону і пояснювальна записка.

Нагадаємо, 12 червня 2017 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки», ухвалений Верховною Радою 16 травня.

«Це не є символіка Другої світової, ця символіка – символ агресії проти України 2014-2017 років. Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі, і прямо зараз, поки ми тут, вони теж цілять в українських воїнів», - наголосив президент напередодні підписання.

Кодекс доповнено новою статтею 173, якою за публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки чи її зображення передбачено накладення штрафу у розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2550 грн) з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення. За ті ж повторні дії передбачено накладення штрафу у розмірі від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів (2550-5100 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.