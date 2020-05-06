Курс України до членства в НАТО залишається незмінним, - Пристайко

- 06 трав. 2020
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Курс України до членства в НАТО залишається незмінним, попри поширення COVID-19 Україна продовжує реформи в секторі безпеки та оборони. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко у Twitter, пише Укрінформ, передає NNS.
"Курс України до членства в НАТО залишається незмінним. Незважаючи на COVID-19, уряд продовжує реформи в секторі безпеки та оборони. Був радий обговорити наш широкий порядок денний з послами країн-членів НАТО, Представництвом НАТО", - зазначив урядовець.
Також Пристайко поінформував партнерів, що Україна готова і далі робити свій внесок у глобальні зусилля для боротьби з коронавірусом.
Крім того він підкреслив, що Україна готова долучитися до розробки універсальних протоколів для цивільної, військової та економічної сфер з метою подолання наслідків пандемії.
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Також Укрінформ передає, що НАТО розвиватиме партнерство з Україною та Грузією.
"Єнс Столтенберг підкреслив, що партнерство між НАТО і Грузією містить практичні та політичні інструменти для підтримки реформ у Грузії та для допомоги у підготовці до членства Грузії у Євроатлантичній спільноті, коли для цього прийде вірний час. Він нагадав, що під час зустрічі минулого місяця міністри закордонних справ НАТО вирішили надалі поглибити партнерство Альянсу з Грузією та Україною. Це включає зусилля з обміну даними повітряного контролю, спільну протидію гібридним загрозам та проведення спільних навчань у стратегічно важливому Чорноморському регіоні", - йдеться у повідомленні на сайті Північноатлантичного Альянсу.
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