Курс України до членства в НАТО залишається незмінним, - Пристайко

06 трав. 2020
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Курс України до членства в НАТО залишається незмінним, попри поширення COVID-19 Україна продовжує реформи в секторі безпеки та оборони. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко у Twitter, пише Укрінформ, передає NNS.

"Курс України до членства в НАТО залишається незмінним. Незважаючи на COVID-19, уряд продовжує реформи в секторі безпеки та оборони. Був радий обговорити наш широкий порядок денний з послами країн-членів НАТО, Представництвом НАТО", - зазначив урядовець.

Також Пристайко поінформував партнерів, що Україна готова і далі робити свій внесок у глобальні зусилля для боротьби з коронавірусом.

Крім того він підкреслив, що Україна готова долучитися до розробки універсальних протоколів для цивільної, військової та економічної сфер з метою подолання наслідків пандемії.

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Також Укрінформ передає, що  НАТО розвиватиме партнерство з Україною та Грузією.

"Єнс Столтенберг підкреслив, що партнерство між НАТО і Грузією містить практичні та політичні інструменти для підтримки реформ у Грузії та для допомоги у підготовці до членства Грузії у Євроатлантичній спільноті, коли для цього прийде вірний час. Він нагадав, що під час зустрічі минулого місяця міністри закордонних справ НАТО вирішили надалі поглибити партнерство Альянсу з Грузією та Україною. Це включає зусилля з обміну даними повітряного контролю, спільну протидію гібридним загрозам та проведення спільних навчань у стратегічно важливому Чорноморському регіоні", - йдеться у повідомленні на сайті Північноатлантичного Альянсу.

Автор: Маруся Оффон

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