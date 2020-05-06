Пост члена команди «Зе» рве мережу: «Президент морить нас голодом»

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5 травня у Фейсбук-спільноті «Команда Зеленського Полтава» з’явився допис адміністратора даного пабліку, який жаліється на скрутне матеріальне становище його родини і обвинувачує у цьому владу, яку він сам підтримував рік тому. Про це NNS повідомляє з посиланням на цей допис.

Адмін групи «Команда Зеленського Полтава» написав (стилістику, мову та орфографію автора збережено):

«Здравствуйте, уважаемые участники группы! Я, администратор этой группы, столкнулся с такой проблемой, что во время карантина почти не осталось денег. У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн. Скажите мне, пожалуйста, как можно продлевать карантин все дальше и дальше, но при этом не выплачивать зарплаты людям, не выплачивать социальную помощь как в европейских странах, как в США? Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из слуги народы, морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам одиночкам, студентам? За что платить учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам? Я прошу всех, распространить эту информацию! Сами, пожалуйста трубите на всех соц сетях, на всех сайтах, что денег нет, люди голодают, а эти деятели никак не хотят помогать, только и делают, что продлевают карантин, а денег у народа уже просто нет. Пожалуйста, прошу Вас, пусть дойдет это до главы страны, до остальных деятелей страны, в конце концов пусть из своих карманов достают деньги, которые награбили за столько лет! Потому что социальной выплаты нет, пенсий нет, стипендий нет, деньги закончились, а люди начинают голодать».

Цей пост викликав бурхливу реакцію. Менше ніж за добу він зібрав 5,6 тисяч лайків, 2,9 тисяч репостів та 6,7 тисяч коментарів.

Люди жваво обговорюють ситуацію. Багато хто дорікає автору, мовляв «ти сам допоміг прийти «зеленим» до влади, а тепер не жалійся».

В ніч на 6 травня адмін опублікував новий «крик душі» як реакцію на подібні коментарі.

«Доброго дня, всім тим, хто не розуміє російської мови! Мій попередній пост був не для того, щоб жалітися, що у моїй та в багатьох інших сімей України не вистачає грошей на харчування, на лікування під час карантину, а для того, щоб вказати на те, що влада не виплачує гроші в тій кількості, в якій потребує наш народ, наші громадяни. Ви промили собі голову помиями і насмілюєтеся ображати людей в соціальних мережах, а в житті я впевнений в багатьох з вас немає й краплі сміливості. Таким чином, ще раз кажу вам про те, що мій пост був про те, щоб влада дізналася про голод, який гуляє по всій країні, а не для того, щоб ви тут «сралися» і казали які ви круті, а наш гарант Конституції повний… Не забувайте про те, що він вернув тих, хто був за кордоном під час початку епідемії, не забувайте про те, що він повернув полонених з Росії, не забувайте про те, що він налагоджує відносини з іншими країнами, для того, щоб ви могли жити як народ, а не як раби і бомжі. Тому задумайтесь про те, що ви пишете і кому, що хочете доказати, тому що в даній ситуації може опинитися будь-хто з вас і тоді, коли ви будете просити милостині, бо хліба вдома не буде, не дивуйтеся, що вам ніхто не допоможе. Честь маю!», - написав він.