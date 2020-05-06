Стало відомо, чи поїде Зеленський на парад до Мінську

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Стало відомо, чи поїде президент України Володимир Зеленський на парад, присвячений 9 травня, до столиці Білорусі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Згідно інформації, отриманої NNS , Президент України Володимир Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня.

Про це повідомляє директорат з питань інформаційної політики Офісу президента.

«В Україні – карантин. Глава держави наразі не здійснює закордонних візитів», — заявили в ОП.

Раніше повідомлялось, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги 9 травня. Зокрема він очікує прибуття президентів країн колишнього Радянського Союзу.

Нагадаємо, 3 травня президент Білорусі заявив, що парад на честь Дня перемоги 9 травня не будуть скасовувати через коронавірус, а організують його «як годиться».