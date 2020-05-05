В Украине хотят построить хранилище для радиоактивных отходов из РФ

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В Украине хотят начать строительство хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые вернутся из России после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

Об этом сообщает NNS со ссылкой на информационное агентство "Укринформ".

Такой проект утвердило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

"Согласно генеральному плану, хранилище будет построено на комплексе производств "Вектор". Оно гарантирует радиационную безопасность и надежное промежуточное хранение высокоактивных радиоактивных отходов в течение всего срока его эксплуатации сроком до 100 лет", - говорится в сообщении.

Однако пользователей сети такая идея возмущает.