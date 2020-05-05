Воды в Крыму почти не осталось: "Не спасут даже скважины"

05 трав. 2020
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Использование подземных скважин в Крыму не поможет исправить ситуацию с водоснабжением полуострова. Об этом заявил замдиректора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк. Мнением он поделился в комментарии "Радио Крым.Реалии", пишет NNS.

По его словам, если бы в скважинах было достаточно воды, их бы уже давно расконсервировали и обеспечили бы потребности всех жителей.

"Скорее всего, судя по данным спелеологов и гидрологов, этих подземных запасов уже нет. На этом фоне возникает конфликт приоритетов: или обеспечить питьевые потребности, или потребности садоводов, промышленности и так далее", – отметил Яцюк.

Автор: Администратор

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