Суд заочно заарештував Януковича

- 05 трав. 2020
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Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора, інформує NNS.
Повідомляється, що суд заарештував Януковича терміном на два місяці у справі про узурпацію влади.
"Суд задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказало джерело.
Відзначимо, Янукович є підозрюваним у кримінальному провадженні про узурпацію влади. У понеділок, 4 травня, суд задовольнив клопотання прокурорів і Держбюро розслідувань і заочно заарештував його.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора і НАБУ активізують розслідування справ проти чиновників режиму Януковича, що унеможливить скасування для них персональних санкцій Європейського союзу.
24 січня 2019 року Янукович заочно отримав вирок у справі про державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни. Рішенням Оболонського районного суду Києва колишній президент засуджений до 13 років позбавлення волі.
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