Саакашвили сделал важное заявление

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Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК-Украина. Соответствующее заявление Саакашвили сделал в эфире канала "Украина 24" 4 мая.

Согласно информации, полученной NNS , Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили в Офисе президента. Он также не уточнил, будет ли эта должность связана с работой непосредственно в Кабинете министров.

При этом он отметил, что сегодня встречался с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

"Об этом (назначение Саакашвили - ред.) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с разными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.

Напомним, ранее нынешнее руководство Грузии заявляло, что, если Саакашвили получит в Украине государственную должность, отношения между странами могут серьезно ухудшиться.