Десятки мільйонів на фінансування партій з держбюджету: хто і скільки отримав

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Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало політичним партіям кошти, виділені з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

Згідно отриманої NNS інформації, Державне фінансування в ІІ кварталі 2020 року отримали п’ять парламентських партій:

«Європейська Солідарність» — 6,6 млн грн;

«Голос» — 4,74 млн грн;

«Слуга Народу» — 35,14 млн грн;

«Опозиційна платформа — За життя» — 10,63 млн грн;

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 6,67 млн грн.

Окрім цього, партіям «Голос» та «Європейська Солідарність» перерахували по 3,54 млн грн за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.

Загалом сума перерахованих коштів склала 70,87 млн грн.

У відомстві також нагадують, що зупинили фінансування політичної партії «Слуга Народу» на III та IV квартали 2020 року.