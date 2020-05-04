Десятки мільйонів на фінансування партій з держбюджету: хто і скільки отримав

- 04 трав. 2020
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Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало політичним партіям кошти, виділені з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
Згідно отриманої NNS інформації, Державне фінансування в ІІ кварталі 2020 року отримали п’ять парламентських партій:
- «Європейська Солідарність» — 6,6 млн грн;
- «Голос» — 4,74 млн грн;
- «Слуга Народу» — 35,14 млн грн;
- «Опозиційна платформа — За життя» — 10,63 млн грн;
- «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 6,67 млн грн.
Окрім цього, партіям «Голос» та «Європейська Солідарність» перерахували по 3,54 млн грн за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.
Загалом сума перерахованих коштів склала 70,87 млн грн.
У відомстві також нагадують, що зупинили фінансування політичної партії «Слуга Народу» на III та IV квартали 2020 року.
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