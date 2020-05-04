Стало известно, сколько украинцев готовы снова проголосовать за Зеленского

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Киевский международный институт социологии провел опрос, чтобы выяснить, кого из кандидатов на пост президента страны поддержали бы, если бы выборы состоялись сейчас. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Лига.Новости.

Согласно информации, полученной NNS , Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, на втором месте - Петр Порошенко, на третьем - Юрий Бойко

Президент Владимир Зеленский с большим отрывом выиграл бы первый тур президентских выборов, если бы они состоялись в конце апреля.

Среди тех, кто определился с кандидатом, голоса распределились бы следующим образом:

Владимир Зеленский - 42,6%;

Петр Порошенко - 14,9%;

Юрий Бойко - 12,2%;

Юлия Тимошенко - 9,7%;

Игорь Смешко - 6,4%;

Анатолий Гриценко - 4,3%;

Олег Ляшко - 3,5%;

Святослав Вакарчук - 1,8%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.

Опрос проводился с 17 по 25 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (18 лет и старше). Проведено 4024 интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка выборки - не более 1,7%.

14 апреля КМИС опубликовал опрос, по которому к Зеленскому положительно относились 44% опрошенных.