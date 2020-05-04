Мэры украинских городов решили создать свою партию, чтобы противостоять центральной власти

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Ряд мэров украинских городов провели видеоконференцию и обсудили создание собственной политической партии. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Актуально, который ссылается на Зеркало недели.

Согласно информации, полученной NNS , сейчас идут обсуждения о возможных лидерах политсилы, также возможны и праймериз.

Конференция состоялась 29 апреля, а возглавлял ее киевский городской голова Виталий Кличко. По информации издания, речь шла не об «искусственном местечковом проекте», а о создании общенациональной партии, которая могла бы противостоять центральной власти.

Отмечается, что подтолкнула мэров к вынужденному единению сама власть. Во-первых, областям порезали бюджеты под карантинным поводом, во-вторых, наметился серьезный конфликт из-за непослушания мэров нескольких городов относительно продления карантина.

Кроме столичного мэра в онлайн-встрече принимали участие городской голова Днепра Борис Филатов, представители бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, мэр Харькова — Геннадий Кернес, Львова — Андрей Садовой, Одессы — Геннадий Труханов, а также Запорожья — Владимир Буряк.

Напомним, проводится досудебное расследование относительно мэра Запорожья, который проигнорировал рекомендации правительства о приостановлении движения общественного транспорта.

Также у всех на слуху сегодня ситуация с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. Прокуратура Черкасской области объявила о начале расследования возможных неправомерных действий должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории Черкасс.

Не раз выступал с критикой центральной власти и мэр Днепра Борис Филатов. Он тоже заявил, что послабит карантин досрочно.