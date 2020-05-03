Коломойський зібрався до ЄСПЛ через закон про банки, допомагати буде Портнов

Завантажте мобільний додаток сайту

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський заявив, що після ухвалення банківського законопроєкту планує звертатися до Європейського суду з прав людини і співпрацювати у цьому питанні з колишнім заступником голови Адміністрації президента часів Януковича, юристом Андрієм Портновим, пише hromadske, інформує NNS.

Про це Коломойський розповів у коментарі hromadske.

«Коли ухвалять закон (банківський — ред.), тоді вже буду звертатися. Ми обговорювали так, побіжно. Чому до нього? Він має великий досвід з 2014 року, він себе захищав, ще в нього були клієнти в його адвокатському об’єднані і він все виграв», — сказав Коломойський.

За його словами, ухвалення так званого «антиколомойського закону» на деякий час віддаляє його судову боротьбу за ПриватБанк в Україні, але відчиняє двері до Європейського суду з прав людини:

«Тобто, мене пограбували, цей закон («антиколомойський» — ред.) закриває мені можливості на певний час судитися в Україні, тобто можливості на відновлення справедливості вичерпані і я можу звертатися до Європейського суду. Портнов, до речі, з цього приводу зробив коментар якось. Напевно я до нього звернусь, щоб він нас обслуговував. І отримаємо вердикт Європейського суду, що націоналізація була незаконною, треба все повернути. І що тоді? Україні буде від цього легше? Рано чи пізно буде. А так виходить, що нова влада стала спільниками минулої у цьому питанні», — пояснив олігарх.

Раніше у коментарі hromadske Ігор Коломойський назвав антиконституційним законопроєкт про банки та прокоментував можливість оголошення йому підозри у справі щодо ПриватБанку.

«Із того, що я читав, зі слів Ситника, там моє прізвище взагалі не згадується, і взагалі нічиє прізвище не згадується. А те, що вони рухаються кудись до мети, то ми тільки «за». Ми за те, щоб сказали хто винний … Я ж то знаю, як було. У Порошенка були свої інтереси, у Гонтаревої свої, у МВФ свої. Вони хотіли забрати в мене банк, вони давно на нього зуби точили. Українська влада лише з приходом Порошенка, а міжнародна — ще тоді» — сказав Коломойський.

Нагадаємо, раніше NNS повідомляла: НАБУ готується висунути підозру Коломойському

Зазначимо, що ухвалення банківського закону є ключовою вимогою, яку Міжнародний валютний фонд поставив Україні для підписання кредитної програми на 5-8 мільярдів доларів. Раніше серед вимог було також ухвалення закону про ринок землі, який Рада схвалила у другому читанні 31 березня.

Головне фото: Колаж 24 каналу