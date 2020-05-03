Коломойський зібрався до ЄСПЛ через закон про банки, допомагати буде Портнов

03 трав. 2020
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Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський заявив, що після ухвалення банківського законопроєкту планує звертатися до Європейського суду з прав людини і співпрацювати у цьому питанні з колишнім заступником голови Адміністрації президента часів Януковича, юристом Андрієм Портновим, пише hromadske, інформує NNS.

Про це Коломойський розповів у коментарі hromadske.

«Коли ухвалять закон (банківський — ред.), тоді вже буду звертатися. Ми обговорювали так, побіжно. Чому до нього? Він має великий досвід з 2014 року, він себе захищав, ще в нього були клієнти в його адвокатському об’єднані і він все виграв», — сказав Коломойський. 

За його словами, ухвалення так званого «антиколомойського закону» на деякий час віддаляє його судову боротьбу за ПриватБанк в Україні, але відчиняє двері до Європейського суду з прав людини: 

«Тобто, мене пограбували, цей закон («антиколомойський» — ред.) закриває мені можливості на певний час судитися в Україні, тобто можливості на відновлення справедливості вичерпані і я можу звертатися до Європейського суду. Портнов, до речі, з цього приводу зробив коментар якось. Напевно я до нього звернусь, щоб він нас обслуговував. І отримаємо вердикт Європейського суду, що націоналізація була незаконною, треба все повернути. І що тоді? Україні буде від цього легше? Рано чи пізно буде. А так виходить, що нова влада стала спільниками минулої у цьому питанні», — пояснив олігарх. 

Раніше у коментарі hromadske Ігор Коломойський назвав антиконституційним законопроєкт про банки та прокоментував можливість оголошення йому підозри у справі щодо ПриватБанку. 

«Із того, що я читав, зі слів Ситника, там моє прізвище взагалі не згадується, і взагалі нічиє прізвище не згадується. А те, що вони рухаються кудись до мети, то ми тільки «за». Ми за те, щоб сказали хто винний … Я ж то знаю, як було. У Порошенка були свої інтереси, у Гонтаревої свої, у МВФ свої. Вони хотіли забрати в мене банк, вони давно на нього зуби точили. Українська влада лише з приходом Порошенка, а міжнародна — ще тоді» — сказав Коломойський.

Нагадаємо, раніше NNS повідомляла: НАБУ готується висунути підозру Коломойському

Зазначимо, що ухвалення банківського закону є ключовою вимогою, яку Міжнародний валютний фонд поставив Україні для підписання кредитної програми на 5-8 мільярдів доларів. Раніше серед вимог було також ухвалення закону про ринок землі, який Рада схвалила у другому читанні 31 березня.

Головне фото:  Колаж 24 каналу

Автор: Маруся Оффон

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