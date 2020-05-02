Богдан предположил, кто может стать следующим президентом Украины

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После видео, на котором мэр Киева Виталий Кличко стрижет себя и делает укладку, его бывший оппонент, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, сыронизировал, что именно Кличко может стать новым президентом Украины, сообщает NNS со ссылкой на «Гордон».

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отреагировал на видео мэра Киева Виталия Кличко, где последний сам себе делает прическу, и шутя предположил, что именно Кличко может стать новым президентом Украины.



Богдан перепостил видео столичного мэра в своем Facebook и подписал его: "А я уже знаю, кто будет следующим президентом. Скоро".



В период деятельности Богдана на посту главы Офиса президента Украины между ним и Кличко был конфликт.



Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. Он заявлял о намерении снова баллотироваться на пост городского головы на местных выборах, которые должны состояться в 2020 году.



Вскоре после выборов президента и Верховной Рады, которые состоялись в 2019 году, представители пропрезидентской партии "Слуга народа" и Офиса президента заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Кроме того, озвучивалось предложение разделить полномочия городского головы Киева и главы Киевской горгосадминистрации, что повлекло бы за собой отставку Кличко с должности председателя КГГА.



24 июля 2019 года Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко. Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об увольнении Кличко, но заседания несколько раз переносили и Кличко не уволили.



Впоследствии команда президента отказалась от идеи проведения досрочных выборов; законопроект, предусматривающий разделение полномочий мэра и главы столичной администрации, пока не рассмотрен.