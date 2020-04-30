Судьба местных выборов определена: депутаты ВР проголосовали за изменения

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Верховная Рада Украины проголосовала за внесение изменений в статьи 225 Избирательного кодекса Украины в части размера денежного залога. Об этом NNS сообщает со ссылкой на ТСН.

Согласно информации, полученной NNS , за проект сегодня проголосовали 248 нардепа, против - 31, еще 58 парламентариев воздержались и 42 – не голосовали.

Документом предусматривается уменьшение залога для кандидатов для участия в местных выборах в крупных городах – с населением от 90 тысяч людей. Правки касаются, как партий, которые выдвигают списки депутатов облсоветов, горсоветов или кандидатов в мэры, так и самовыдвиженцев в мэры или местные депутаты.

Ранее залог составляла 4 прожиточных минимума на каждые 10 тысяч населения. Теперь четыре прожиточных минимума будут выплачиваться на каждые 90 тысяч, то есть сумма уменьшится в 9 раз.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, такие меры необходимы для уравнивания возможностей участия в выборах для всех кандидатов, ведь из-за большого залога участие в выборах в городах с населением 90+ было доступно только для избранных.

Законопроект был внесен еще в январе, находился на рассмотрении в комитетах. Накануне его утвердил антикоррупционный комитет, который не обнаружил в нем коррупционной составляющей.