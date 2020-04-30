Рада схвалила спецпроцедуру розгляду "банківського" законопроєкту

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Верховна Рада вирішила застосувати особливу процедуру розгляду в другому читанні проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д), повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Відповідне рішення підтримали 30 квітня 255 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Особлива процедура дозволить пришвидшити розгляд у другому читанні законопроєкту №2571-д, до якого внесено понад 16 тисяч поправок.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (законопроєкт №1043).

Ним передбачається, що у випадку, коли до законопроєкту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою. Ініціювати її можуть не менше 150-ти депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може ухвалити лише парламент 226 голосами. Спеціальна процедура означає, що кожна фракція та група може наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї не врахованої комітетом поправки.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №2571-д. При цьому голова профільного комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") прогнозує, що у разі застосування спеціальної процедури Рада може наступного тижня розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту №2571-д та ухвалити його в цілому як закон за півтора дня.

27 квітня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що фінальне голосування в другому читанні за законопроєкт №2571-д може відбутися 10-11 травня.