«Відлетів услід за батьками»: Україна оплакує загиблого на Донбасі молодого бійця

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Як повідомлялося раніше, 28 квітня, Україна понесла непоправну втрату на Донбасі. Загинув військовий. Стало відомо, що загиблому було всього 30 років. Він служив у 93-й окремій механізованій бригаді і мав дуже непросте життя, яке так рано і трагічно обірвалося.

Згідно отриманої NNS інформації, Олексій Лісін ввечері 28 квітня знаходився на бойовому посту. Його життя обірвав уламок ворожого снаряду. Про це повідомляють у 93-й бригаді.

Боєць родом із села Гірке на Гуляйпільщині, що на Запоріжжі. Народився 30 березня 1990 року. Майже ровесник держави за яку загинув…

Приєднався до бригади торік, коли товариші боронили Авдіївський напрямок на Донеччині.

До армії Олексій працював далекобійником у Дніпрі. Хлопець пережив у своєму житті велику трагедію — втратив обох батьків та будинок у пожежі. Через це найбільше мріяв після повернення з війни відбудувати батьківський дім.

У Олексія лишилися старенька бабуся, молодший брат Микола, старша сестра Тетяна, дванадцятирічна донька від першого шлюбу Ліда та кохана дівчина Ліля, з якою він планував одружитись.

«Він був спокійним і добрим, — згадує один із його побратимів, що служив із Олексієм на одній позиції. — Мріяв скоріше повернутися до коханої».

Поховають Олексія завтра, 1 травня у його рідному селі Гірке Гуляйпільського району Запорізької області. Церемонія розпочнеться о 10 годині на вулиці Перемоги.

Вічна пам’ять захиснику України!