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Загинув терорист «ЛНР», який топтався по прапору України. Про це NNS повідомляє з посиланням на kriminal.tv.

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц знайшов у соціальних мережах прихильників «русского мира» інформацію про чергове загиблого на Донбасі російського найманця:

«200_бригада. 27.04.2020. Аксьонов Дмитро (Аксен) пішов на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Обставини вимагають уточнення». У некролозі зазначено, що покійний воював за бандформування «Привид» (ЛНР) з самого початку російсько-української війни без перерв.

Дмитро Аксьонов числиться в базі «Миротворця» бойовиком незаконних збройних формувань. Уродженець Південної Ломоватки та Брянки Луганської області. Народився 03.01.1991.

На одній з фотографій Аксен надругается над прапором України.