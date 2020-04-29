Зеленський передрікає Україні банкрутство без грошей МВФ

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Без підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україну чекає банкрутство і занурення в злидні. Про це йдеться в статті президента України Володимира Зеленського для іспанського El Pais, повідомляє NNS з посиланням на businessua.

Згідно інформації, отриманої NNS , у статті Зеленський пише, що Україна намагається змінити міжнародне сприйняття і перестати бути жертвою. При цьому країна досі не змогла відійти від сировинної економіки, залежить від зовнішніх ринків, а тривалі реформи ставлять її перед черговою потенційною економічною кризою.

“Мені приємно бачити, що наші міжнародні партнери – МВФ, Світовий банк та інші – готові допомогти нам у проведенні реформ, яких терміново потребує наша країна, а також у наданні фінансових ресурсів, необхідних для обслуговування боргу. Без цього намітиться привид банкрутства, який занурить Україну в злидні”, – пише Зеленський.

Він зазначає, що відновлення після банкрутства буде тривалим і тяжким.

“Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і з цієї причини ми очікуємо на нову програму фінансування від МВФ і Світового банку”, – пояснює президент.

Крім того, Зеленський в цій статті розповів про успіхи в прийнятті банківського закону, відкритті ринку землі, у відновленні діалогу з Росією і обміні полоненими.