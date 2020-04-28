Депутат ОПЗЖ пропонує криміналізувати пропаганду позашлюбних статевих відносин та чайлдфрі

Завантажте мобільний додаток сайту

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики та/або пропаганду відмови від народження дітей, руйнування інституту сім'ї, позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти) (№3316-1), повідомляє УНІАН, інформує NNS.

Текст законопроекту, автором якого є народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Олег Волошин, розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом у Кримінальний кодекс України пропонується ввести статтю 161-1, згідно з якою публічні заклики та/або пропаганда відмови від народження дітей, руйнування інституту сім’ї, позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти - караються штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 грн) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Ті самі дії, вчинені посадовою (службовою) особою, - караються штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 тис. 500 до 17 тис. грн) або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, – які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Крім того, законопроектом, зокрема, пропонується встановити, що до обставин, які обтяжують покарання, відноситься і вчинення злочину на ґрунті нетерпимості до інституту сім’ї або сімейних цінностей.

Положення щодо вчинення злочину з мотивів нетерпимості до інституту сім’ї чи сімейних цінностей вводиться у статті ККУ щодо умисного вбивства, доведення до самогубства, умисного тяжкого тілесного ушкодження, умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження, побоїв і мордування, катування, погрози вбивством, групового порушення громадського порядку, масових заворушень.

Так, зокрема, пропонується встановити, що організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях, якщо такі дії були вчиненні з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, або з мотивів нетерпимості до інституту сім’ї чи сімейних цінностей, - караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.