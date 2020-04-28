«Саакашвили отменяется»: Кабмин отозвал представление - Бутусов

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Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом NNS сообщает со ссылкой на пост журналиста Юрия Бутусова в Фейсбуке.

"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов", - рассказал журналист.

"Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию - то есть даже статус переговорщика понижен. Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому обдумывает, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве", - констатировал Бутусов.

"В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили в Одессе как кандидата "Слуги народа" с максимальной поддержкой власти, и политической, и финансовой", - отметил он.

"Также провалена идея назначения Давида Сакварелидзе главой Государственного бюро расследований. Идею назначить Давида выдвинул сам президент Зеленский, озвучил ее широкому кругу своей команды, и многие начали уже поздравлять Давида. Но с самим Сакварелидзе до сих пор никто из ОП даже не разговаривал. Так что слова остаются словами", - акцентировал журналист.

"Эта фарсовая история еще раз показывает, что у президента Зеленского остается в политике инстраграмное мышление. Инициативы вбрасываются ради достижения внешнего эффекта и резонанса. Зеленский не озвучил, какие именно реформы он хотел бы реализовать руками Саакашвили, каких результатов он хочет добиться в управлении страной. Это говорит о том, что назначение Саакашвили президент рассматривал не как путь реформ, а как сугубо медийную игру. Такой подход серьезно ослабит доверие к дальнейшим инициативам Банковой", - написал Бутусов.