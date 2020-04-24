Москва хочет доставить гумконвой в Киев

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Россия хочет доставить груз с гуманитарной помощью для Киево-Печерской лавры, где зафиксировали более сотни инфицированных коронавирусом. Об этом NNS сообщает со ссылкой на «Бабель», который ссылается на уполномоченную по правам человека в Украине Людмилу Денисову.

Согласно информации, полученной NNS , по словам Денисовой, ранее к ней обратилась уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова с просьбой помочь с доставкой гуманитарного груза в лавру.

«Москалькова обратилась ко мне помочь в решении. После того я беседовала с заместителем главы министерства социальной политики, сейчас в ведомстве решают этот вопрос», — добавила Денисова.

Решение относительно оформления и ввоза на территорию Украины груза как гуманитарной помощи принимают в Министерстве социальной политики.

Напомним, Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. За минувшие сутки здесь обнаружили пять новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших превысило сотню, три случая — летальные.

Из-за коронавируса наместник Киево-Печерской лавры Павел и монахи просили о финансовой помощи и молитве за них.

Ранее в СМИ была информация, что у митрополитов УПЦ Московского патриархата Онуфрия и Антония обнаружили коронавирус и что они тайно госпитализированы в Институт сердца Минздрава.

Митрополит УПЦ МП Антоний утверждает, что он и Онуфрий не больны коронавирусом. Служить на Пасху Антоний будет один.

Однако, в комментарии «Бабелю» Антоний утверждал, что они здоровы.