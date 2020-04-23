На Донбасі загинув український військовий, троє поранених (фото)

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На Донбасі сьогодні, 23 квітня, загинув український військовий. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Львівської обласної державної адміністрації. При цьому в штабі ООС у вечірньому зведенні про загиблого не повідомляється.

Згідно інформації, отриманої NNS на сайті Львівської ОДА, у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил загинув Андрій Альошин, уродженець смт Славське Сколівського району Львівської області.

Андрій Олександрович Альошин народився 28.03.1987 року. Проходив військову службу за контрактом в зоні АТО/ООС у складі 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

В штабі ООС повідомляють, що упродовж 23 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Проти наших захисників окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські воїни надали ворогу адекватну відповідь та рішуче припинили його збройну активність.

Переважна більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По позиціях поблизу Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького та двічі біля Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Оборонців Новомихайлівки ворог двічі обстріляв з гранатометів різних систем, поблизу Павлополя противник застосував великокаліберні кулемети, а по захисниках Мар'їнки вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

За допомогою штатного озброєння, українські воїни вчасно припинили злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномету калібру 82 мм обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Оріхове. З автоматичних станкових гранатометів окупанти вели вогонь по позиціях наших захисників біля Новозванівки.

Внаслідок злочинних дій загарбників троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

Підступні обстріли російських найманців не залишились безкарним – з наявного озброєння наші військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях загарбників. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "ТИША" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.