«Рік Президента Зеленського»: прем’єра фільму сьогодні

- 22 квіт. 2020
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Сьогодні, 22 квітня, о 19:00 відбудеться прем’єрний показ стрічки «Рік Президента Зеленського». Про це NNS повідомляє з посиланням на Офіс президента.
Згідно отриманої NNS інформації, прем’єра відбудеться на офіційних сторінках Офісу Президента України в соціальних мережах. Крім того, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів.
Офіс Президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере прес-конференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства
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