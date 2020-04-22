Зеленський запропонував Саакашвілі посаду в уряді

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Верховна рада може призначити колишнього очільника Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ. Про це пише LIGA.net з посиланням на джерела у фракції «Слуга народу», передає Слово і діло, інформує NNS.

Це кадрове питання може бути винесено на позачергове засідання післязавтра, 24 квітня.

Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж спочатку не підтвердила, але і не спростувала цю інформацію, проте пізніше повідомила, що Саакашвілі "прийде на засідання в п'ятницю, він для початку хоче поспілкуватися з депутатами і поділитися своїм баченням".

Раніше стало відомо, що парламент у п'ятницю, 24 квітня, проведе два позачергових засідання.

Перше ініціюватиме президент України, друге – нардепи.

Нагадаємо, раніше нардеп «Слуги народу» Олександр Качура анонсував, що ВР збереться на позачергове засідання в п'ятницю, 24 квітня. Засідання має розпочатися о 13:00. Порядок денний поки не оприлюднено.

Як відомо, у липні 2017-го п'ятий президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

У вересні того ж року Саакашвілі повернувся до України з Польщі без прикордонного контролю. Його визнали винним у незаконному перетині кордону. Саакашвілі відмовили в задоволенні позову щодо невизнання його біженцем.

У лютому 2018-го його затримали в Києві й повернули до Польщі.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.