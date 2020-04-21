Стала відома зарплата Зеленського за березень

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Стало відомо, скільки отримав за свою роботу президентом Володимир Зеленський за березень. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українські новини.

Згідно отриманої NNS інформації, заробітна плата президента Володимира Зеленського за березень, як і за лютий, склала 28 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

Виплачена Зеленському зарплата склала 22 540 гривень, оскільки з нарахованої суми було віднято 5 460 гривень податків і зборів. Зарплату Президента склав виключно посадовий оклад. Надбавки і премії до зарплати глави держави не передбачені.