На Донбасі сьогодні загинув український військовий, двоє поранених

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Україна знову має втрати на Донбасі. Один військовий загинув, ще двоє отримали поранення сьогодні, 20 квітня. Про це NNS повідомляє з посиланням на вечірнє зведення штабу ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, сьогодні збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли.

Два факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Південне. По захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

Поблизу Мар’їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував проти наших воїнів ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано необхідну допомогу та евакуйовано до військового медичного закладу.

На жаль, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Підступні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарним – з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об’єднаних сил готові негайно відреагувати на усі можливі загрози з боку загарбників.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "ТИША" дотримується.

В районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи Об’єднаних сил. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

19 квітня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а також великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Павлопіль, Піски, Мар’їнка та Луганське.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, що вели оборонні дії, знищили двох російських найманців та ще двох поранили.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.