«Слуга народу» розповів про нові схеми відкатів Єрмака

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Нардеп від провладної партії «Слуга народу» Гео Лерос подав у НАБУ нову заяву про махінації на митниці. Про це NNS повідомляє з посиланням на businessua.com.

Згідно інформації, отриманої NNS , за словами нардепа, з червня 2019 року в Державній податковій службі введена в дію «програма», тобто, система ухилення великого бізнесу від ПДВ за відкати. Обсяги ухилення від сплати податків протягом року зросли від 2 мільярдів грн. на початку, в 5,5 мільярда на 1 лютого 2020 року.

Про це у своєму блозі пише журналіст і блогер Дмитро Вовнянко.

Він зазначає, що з боку Офісу президента курує схему нібито глава ОП Андрій Єрмак. За 8 місяців сумарні втрати держбюджету склали 25,5 млрд грн.

На своїй сторінці у Facebook нардеп Лерос навів чимало документів-підтверджень. «Єрмак коштує Україні занадто дорого», - зазначив нардеп.

При цьому Дмитро Вовнянко пише, що він не буде співати дифірамби Гео Лерос. Є підозра, що його неприязнь до Єрмака далеко не щире обурення свавіллям - адже Лерос давно відомий своєю дружбою і з Богданом, і з Ткаченко, і з забудовником Вавріша.