Подозреваемого в убийстве на Майдане отпустили на свободу

- 17 квіт. 2020
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Суд отпустил на свободу бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД "Омега" Владимира Косенко. Его подозревают в убийстве и ранении участников Революции Достоинства. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Апостроф.
Согласно информации, полученной NNS , подозреваемого отпустили под личное обязательство. Об этом сообщила в Facebook его адвокат Евгения Закревская.
Судья принял решение отказать в ходатайстве прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
По словам адвоката, ее подзащитного попросили воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Кроме того, он должен уведомлять об изменении места жительства и работы. Также судья решил, что электронный браслет ему надевать не будут.
Косенко подозревают в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова, которые были участниками Революции Достоинства.
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