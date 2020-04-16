Нацагентство проверяет законность бесплатного полета Андрея Ермака на самолете Виктора Пинчука

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит законность бесплатной поездки Офиса президента Андрея Ермака, который прибыл частным самолетом из Минска после заседания ТГК. Об этом сообщает Зеркало недели.

О проверке НАПК сообщили в ответе на запрос Центра противодействия коррупции.

“Согласно статьям 251, 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях осуществляется сбор фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией”, — говорится в заявлении НОК.

О прибытии Андрея Ермака частным самолетом из Минска, которым обычно пользуется олигарх Виктор Пинчук 11 марта сообщили журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях”.

Андрей Ермак отмечал, что перелет предложил ему второй президент Украины, тесть Пинчука Леонид Кучма, и он не знает, кто именно оплатил его поездку.

Эта услуга считается подарком по закону “О предотвращении коррупции”. Поскольку Андрей Ермак занимает должность высокого ранга, то подпадает под действие этого закона. ЗУ “О предотвращении коррупции” запрещает получать подарки, стоимостью больше, чем один прожиточный минимум. В случае подтверждения этого нарушения Ермаку грозит штраф от 1700 до 3400 грн.