Арестович поставил Зеленскому прямой вопрос: "Пришло время прямо ответить"

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Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить на важный вопрос: чем для него является Евромайдан, а также почему одиозные политики времен Януковича не сидят в тюрьмах, в то время как активистов преследуют.

Украинский военный эксперт Алексей Арестович прямо обратился к Зеленскому на своей странице в Facebook.

"Пришло время прямо ответить на вопрос, который, Вам, к сожалению, до сих пор ни задавали ни я, ни другие. Что для Вас Майдан?", - спрашивает эксперт.

Преследование активистов Майдана адвокатом Януковича и озвученное желание Генпрокурора Венедиктовой отменить закон об амнистии, по мнению Арестовича, заставляет нас подозревать, что нынешний президент по политической позиции гораздо ближе к Януковичу, чем к участникам Майдана.

Арестович недоумевает, почему скандальные политики времен Януковича не сидят в тюрьмах, в то время как активистов преследуют.

"Если Ваша позиция ближе к Януковичу, то Вам и место там, где Януковичу - предателю Украины, призвавшему государство-агрессор к военной агрессии против державы, которую он возглавлял, и укрывающемуся на территории государства-агрессора. А пока, увы, очень на это похоже. И с каждым днем похоже все больше", - пишет блогер.

"Для нас Майдан был актом самообороны от вопиющего произвола лиц, занимавших высшие государственные должности, союза чиновников и преступников, произвола, в результате которого количество жертв среди нас исчислялось десятками и сотнями убитых. Майдан еще был актом коллективной самообороны народа против разворачивания Украины в объятия Кремля. Нас убивали - мы оборонялись", - подчеркнул Арестович.