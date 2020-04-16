Список полонених, звільнених 16 квітня в рамках обміну

- 16 квіт. 2020
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Сьогодні, 16 квітня, відбувся черговий етап обміну полоненими в рамках формату «Всіх на всіх». Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Офісу президента України.
Список їхніх імен оприлюднений на сайті глави держави. Серед них двоє військових, один правоохоронець, решта – цивільні.
Згідно інформації, отриманої NNS , звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):
1. Алакоз Олександр (цивільний)
2. Гриненко Микола (військовий)
3. Ілюхін Микола (цивільний)
4. Карась Володимир (правоохоронець)
5. Костєв Євген (цивільний)
6. Помеляйко Олександр (цивільний)
7. Садовський Олександр (цивільний)
8. Сірик Вадим (цивільний)
9. Шайдов Віктор (військовий)
Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО):
1. Желдак Віталій (цивільний)
2. Миронич Сергій (цивільний)
3. Можаєв Валентин (цивільний)
4. Полозов Микола (цивільний)
5. Попова Алевтина (цивільна)
6. Русинов Сергій (цивільний)
7. Сливка Іван (цивільний)
8. Сливка Олександр (цивільний)
9. Табачний Олександр (цивільний)
10. Штиль Олександр (цивільний)
11. Яковенко Олександр (цивільний).
Про деяких осіб, звільнених з «ЛНР», надала інформацію український омбудсмен Людмила Денисова. А саме:
- Віталій Желдак – був засуджений так званим «Верховним судом ЛНР» та незаконно утримувався у Слов’яносербскій виправній колонії Луганської області.
- Олександр Табачний – інвалід та ветеран МВС України, один з найстарших хто потрапив у полон та з 2019 року знаходився на тимчасово окупованій території Луганської області у Луганському СІЗО. Його дружина, як тільки їй стало відомо про затримання чоловіка написала звернення до омбудсмена. Після чого почався процес його звільнення.
- Звільнена жінка – Алевтина Попова, яка незаконно утримувалася з 2018 року у виправній установі на тимчасово окупованій території міста Луганськ. Вона була засуджена так званим судом «ЛНР» за «Державну зраду». У 2019 році батько Алевтини, звернувся до омбудсмена з проханням допомогти повернути доньку додому.
- Сергій Русінов - наймолодший серед громадян України, який повернувся на підконтрольну Уряду України територію. Він був затриманий силовиками так званої «ЛНР» у 2018 році через те, що в соціальних мережах закликав до єдності України та засуджував діяльність незаконних збройних формувань так званої «ЛНР». Український патріот був засуджений до позбавлення волі з відбуттям покарання у Слов’яносербській виправній колонії. На жаль вся рідня хлопця залишилася на тимчасово окупованій території Луганської області, через що вони не мають змоги йому допомагати, але є люди які добре його знають та готові підтримати. Саме вони звернулися до омбудсмена з проханням передати Сергію допомогу для швидшої адаптації у мирному житті.
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