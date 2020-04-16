Список полонених, звільнених 16 квітня в рамках обміну

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Сьогодні, 16 квітня, відбувся черговий етап обміну полоненими в рамках формату «Всіх на всіх». Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Список їхніх імен оприлюднений на сайті глави держави. Серед них двоє військових, один правоохоронець, решта – цивільні.

Згідно інформації, отриманої NNS , звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (правоохоронець)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайдов Віктор (військовий)

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО):

1. Желдак Віталій (цивільний)

2. Миронич Сергій (цивільний)

3. Можаєв Валентин (цивільний)

4. Полозов Микола (цивільний)

5. Попова Алевтина (цивільна)

6. Русинов Сергій (цивільний)

7. Сливка Іван (цивільний)

8. Сливка Олександр (цивільний)

9. Табачний Олександр (цивільний)

10. Штиль Олександр (цивільний)

11. Яковенко Олександр (цивільний).

Про деяких осіб, звільнених з «ЛНР», надала інформацію український омбудсмен Людмила Денисова. А саме: