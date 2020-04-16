Какие вопросы сегодня рассмотрит Верховна Рада на внеочередном заседании

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Сегодня, 16 апреля, Верховна Рада Украины соберется на внеочередное заседание, которое начнется в 13:00. Об этом NNS сообщает со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Согласно информации, полученной NNS , На заседании планируется рассмотреть следующие законопроекты: