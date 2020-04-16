Какие вопросы сегодня рассмотрит Верховна Рада на внеочередном заседании

- 16 квіт. 2020
- 165
Завантажте мобільний додаток сайту
Сегодня, 16 апреля, Верховна Рада Украины соберется на внеочередное заседание, которое начнется в 13:00. Об этом NNS сообщает со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.
Согласно информации, полученной NNS , На заседании планируется рассмотреть следующие законопроекты:
- законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком
- проект №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение)
- законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение)
- проект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей)
- законопроект №2398-д об оборонных закупках (второе чтение)
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!