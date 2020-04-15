За інтенсивну працю: голова митної служби, випрохав собі та своїм заступникам надбавку в розмірі 600% окладу (ДОКУМЕНТ)

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Максим Нефьодов, голова Державної митної служби України, призначив собі і трьом своїм заступникам надбавки загальним розміром 600% окладу. Про це повідомляє NNS, посилаючись на Racurs.ua

За надбавками Нефьодов звернувся до Міністерства фінансів 16 січня. У листі він попросив «заднім числом», тобто з 1 січня, узгодити премії по 300% окладу за «інтенсивність праці» і ще стільки ж за «виконання особливо важливої ​​роботи». Про це 15 квітня повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідні документи.

Надбавки передбачалися для самого Нефьодова, а також його заступників Роберта Зелді, Сергія Пєтухова і Дениса Шендрика. 27 лютого Міністерство фінансів погодило виплати, зазначивши, що вони повинні здійснюватися за рахунок економії фонду оплати праці співробітників митниці.

Проте вже через три дні, з 1 березня 2020 року, усі дозволи на нарахування собі премій керівництвом підзвітних Мінфіну центральних органів влади були припинені, зазначили у відомстві. Водночас невідомо, чи нараховувалися їм надбавки в період з січня по лютий «заднім числом», як просив Нефьодов.

Це не вперше співробітники митної служби виписують собі подібні премії. Так, з вересня по грудень 2019 року Нефьодов і його заступники отримували надбавки по 200% окладу. При цьому тільки за два перших місяці 2020 року в держбюджеті від митниці не дорахувалися 13 млрд грн.