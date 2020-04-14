«Проголосувало б ще більше людей»: соціолог про підтримку Зеленського сьогодні

Завантажте мобільний додаток сайту

Якби зараз в Україні проходили вибори президента, Володимир Зеленський набрав би в першому турі на 14−15% більше голосів виборців, ніж під час президентських перегонів 2019 року. Тоді він отримав 30,24%. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Даною інформацією поділився в інтерв'ю журналістці НВ Ользі Духніч Володимир Паніотто, голова Київського міжнародного інституту соціології.

«Парадоксально, але разом зі зниженням рівня довіри до президента його електоральний рейтинг не впав, а виріс. Зараз Зеленський отримав би, за нашими останніми даними, десь на 14−15% більше голосів виборців, ніж у першому турі виборів рік тому. Електоральний рейтинг — це відносна, а не абсолютна оцінка, адже потрібно вибрати одну людину з низки. Й так, оскільки немає якихось альтернатив чинному президенту, то його все одно вибирають багато людей», — пояснив соціолог.

Водночас більша частина електорату чинного президента України, що в ньому «розчарувалася» (26%), проголосувала б на виборах за співголову проросійської політичної партії Опозиційна платформа — За життя Юрія Бойка, зазначив Паніотто, тоді як очільника Європейської солідарності й експрезидента Петра Порошенка готовий підтримати 1% електорату, що «відвернувся» від Зеленського.

«Головні критики Зеленського не так багато виграють для себе. А ось з партіями ситуація для критиків краще. Президентська партія вже викликає до себе негативне ставлення і, на думку респондентів, президенту не допомагає, а заважає», — підкреслив голова КМІС.

На президентських виборах 2019 року Володимир Зеленський в другому турі отримав 73,22% голосів виборців, тоді як його політичний опонент — тодішній чинний президент Петро Порошенко — 24,45%.