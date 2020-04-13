Зеленский утвердил новые правила военной службы

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Владимир Зеленский внес свои коррективы в положение о прохождении военной службы. Украинский президент пояснил, что именно отныне изменится в отношении этого вопроса. Также уже был опубликован соответствующий указ на сайте Офиса президента Украины, пишет NNS со ссылкой на 112.ua.

Таким образом, нововведения коснулись процедуры оформления переаттестации, отпусков и командировок. По-новому будут выдаваться и разрешения продолжать службу для офицеров с высокой профессиональной подготовкой и опытом практической работы, а также продлеваться контракт с военными, заключенный в особенный период. В том случае, если соглашение на службу было подписано до объявления демобилизации на срок шесть месяцев, есть возможность продлить службу и заключить новый контракт на шесть месяцев.

На данный момент решается вопрос о переаттестации воинском звании лиц, если речь идет о высшем офицерском составе. Теперь что относительно отпусков, они будут предоставляться примерно на 10 дней по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением заработной платы. По поводу опытных и профессиональных военнослужащих, то они при желании или при необходимости Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.