У Вербну неділю на Донбасі загинув український військовий

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Сьогодні, 12 квітня, коли православні християни відзначають Вербну неділю, Україна втратила ще одного сина на Донбасі. Про це NNS повідомляє з посиланням на зведення штабу ООС.

Згідно інформації, отриманої NNS , сьогодні, 12 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню.

Незважаючи на велике християнське свято – Вербну неділю, ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, що на Луганщині.

На жаль, внаслідок обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочині дії ворог понесе заслужене покарання, - обіцяють в ООС.