Зеленский увидел дым и еще сильнее захотел закончить войну

- 11 квіт. 2020
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После командировки на Донбасс у президента Владимира Зеленского усилилось «желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности». Об этом NNS стало известно из сообщения самого главы государства в Телеграмм.
«Сегодня была первая командировка за много недель. Во время карантина общение ограничено. Но я хотел увидеть наших военнослужащих на Донбассе», - написал президент.
Зеленский сообщил, что сейчас украинские военнослужащие живут в красном режиме: ограничены передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно измеряют температуру.
«Сегодня приехал подбодрить, показать нашу поддержку и убедиться, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь. В части, которую я посетил, есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижной хирургический кабинет, передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет», - сообщил Зеленский.
«По дороге к Богдановке, в полях, среди озимой пшеницы, пестрело большое облако дыма. Это еще больше обострило ощущение войны. И хотя на участке разведения сил «Петровское», как и на других двух, обстрелов нет, этот дым еще больше усилил желание закончить войну и достичь мира. Чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности.
Мы все с вами выдержим и победим. Обязательно – вместе», - написал президент.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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