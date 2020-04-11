Зеленский увидел дым и еще сильнее захотел закончить войну

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После командировки на Донбасс у президента Владимира Зеленского усилилось «желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности». Об этом NNS стало известно из сообщения самого главы государства в Телеграмм.

«Сегодня была первая командировка за много недель. Во время карантина общение ограничено. Но я хотел увидеть наших военнослужащих на Донбассе», - написал президент.

Зеленский сообщил, что сейчас украинские военнослужащие живут в красном режиме: ограничены передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно измеряют температуру.

«Сегодня приехал подбодрить, показать нашу поддержку и убедиться, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь. В части, которую я посетил, есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижной хирургический кабинет, передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет», - сообщил Зеленский.

«По дороге к Богдановке, в полях, среди озимой пшеницы, пестрело большое облако дыма. Это еще больше обострило ощущение войны. И хотя на участке разведения сил «Петровское», как и на других двух, обстрелов нет, этот дым еще больше усилил желание закончить войну и достичь мира. Чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности.

Мы все с вами выдержим и победим. Обязательно – вместе», - написал президент.